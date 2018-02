1 OP 5 IS WERKVERSLAAFD 27 februari 2018

00u00 0

Bijna één op de vijf Belgen (17%) is verslaafd aan zijn werk, blijkt uit onderzoek van Securex bij 1.552 werknemers. Volgens het hr-bedrijf is er een groot verschil tussen een workaholic en iemand die gewoon (kei)hard werkt. "Workaholics werken hard en veel, maar met een soort ontevredenheid", klinkt het. "Ze klagen veel en zijn met tien zaken tegelijk bezig. Efficiënt zijn ze dus zeker niet. Ze voelen zich zélf verplicht om te werken, hun baas legt het hen niet op. Zonder werk kunnen ze niet. Het is een verslaving. Het werk geeft hen geen gevoel van tevredenheid. Vergelijk het met een nicotineverslaving: je moét een sigaret roken, maar wordt er niet gelukkig van."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN