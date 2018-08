1 op 5 cursussen volwassenenonderwijs thuis gevolgd 03 augustus 2018

Wie een cursus volgt aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), doet dat steeds vaker van thuis uit. In een jaar tijd is het aantal cursisten dat zich via zogenaamd 'afstandsonderwijs' bijschoolt met 11 procent gestegen, tot één op de vijf. Het CVO spreekt van 'gedeeltelijk' afstandsonderwijs, omdat een examen voor pakweg een cursus fotografie of Spaans wettelijk in het centrum moet worden afgelegd. Afhankelijk van de opleiding, kan de rest van de cursus (gedeeltelijk) thuis worden gevolgd, via digitale platformen. Volgens Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) kiezen steeds meer mensen hiervoor, omdat het makkelijker met werk en gezin valt te combineren. Wel stipt CVO-directeur Johan Nicasie aan dat de aanpak de nodige zelfdiscipline vraagt, waardoor cursisten toch vaak contactonderwijs verkiezen.

