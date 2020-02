Exclusief voor abonnees 1 op 5 Belgen zweert alcohol maand af 01 februari 2020

Het is 1 februari vandaag en dus start Tournée Minérale opnieuw. Uit een bevraging van initiatiefnemers Stichting tegen Kanker en De Druglijn blijkt dat 1 op de 5 Belgen deelneemt aan de actie en besluit een maand lang - opgelet: 29 in plaats van 28 dagen dit jaar! - geen alcohol te drinken. Driekwart van wie start aan Tournée Minérale slaagt er naar eigen zeggen ook effectief in de maand nuchter door te brengen. Twee op de drie deelnemers hebben daar vorig jaar positieve effecten van ervaren: van beter slapen, meer energie tot geld sparen en afvallen. Ervaringsdeskundige Jacqueline van Lieshout schreef met 'Ontwijnen' een boek over stoppen met drinken en geeft deelnemers aan Tournée Minérale tips. "Als ze alcohol vandaag zouden uitvinden, werd het verboden." (SSB)

