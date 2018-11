1 op 5 bedrijven slachtoffer van fraude 14 november 2018

Het voorbije jaar heeft één op de vijf bedrijven in ons land te maken gekregen met fraudeurs. Dat blijkt uit een studie van adviesbureau BDO België. Gemiddeld kost de fraude per incident 150.000 euro. In 2% van de gevallen loopt het verlies zelfs op tot meer dan een miljoen. Op basis van de anonieme antwoorden van 245 bedrijven concludeert BDO dat ondernemingen die nog geen slachtoffer waren van fraude of een poging daartoe uitzonderingen zijn. Amper 23% kwam de voorbije vijf jaar níet in aanraking met fraude. De klassieke valse factuur blijft de vaakst gebruikte vorm: 15% van de ondervraagde bedrijven geeft aan de voorbije vijf jaar minstens één valse rekening te hebben betaald.