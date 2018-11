1 op 4 wil dichter bij werk wonen 09 november 2018

Ruim 1 op de 4 werknemers wil verhuizen om dichter bij zijn job te wonen. Bij jongeren tussen 18 en 34 jaar is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Antwerpse vastgoedgroep Immpact bij 570 werkende Belgen. Die zijn gemiddeld een uur en twintig minuten per dag onderweg van en naar hun werkplek. 23% van hen woont op meer dan 30 kilometer afstand. "Ons woon-werkverkeer weegt steeds zwaarder door. Wat vooral opvalt, is dat de Belg meer dan ooit bereid is daar iets aan te doen", zegt Philippe Janssens, CEO van Immpact. Zo blijkt dat 59% dagelijks niet meer dan 30 kilometer wil pendelen. 28% geeft aan op maximaal 15 kilometer te willen wonen. "Zelfs als je maar op 10 kilometer van je werk woont, sta je in een stad als Antwerpen al makkelijk minstens een halfuur in de file tijdens de spits. Niet alleen kost dat onze economie handenvol geld, het weegt ook op ons algemeen welzijn." (FT)

HLN