1 op 4 studeert soms nachtje door 05 juni 2018

Liefst 26% van de studenten blokt wel eens een nachtje door, al slapen ze gemiddeld toch 6 tot 7 uur in de nacht voor een examen. 38% houdt het op minder dan 6 uur slaap. Om hun kroost in de watten te leggen, neemt in 13% van de gezinnen één van de ouders vakantie tijdens de examens. Opvallend: 51% van de studenten geeft aan dat hun stress overslaat op hun ouders en 45% krijgt het dáár dan weer op de zenuwen van. Soms is de stress zo hevig dat 12% al een examen overslaat, zo blijkt uit een enquête van iVOX. Om de examens door te komen, grijpt 1 op de 5 studenten naar medicatie, concentratiemiddelen of drank. Voor 11% volstaat een kopje thee.