1 op 4 pleegkinderen woont bij oma en opa 22 januari 2018

In Vlaanderen wonen 5.344 kwetsbare kinderen en volwassenen in een pleeggezin. Eén pleegkind op de vier woont bij zijn grootouders. Dat is een ruwe schatting, want exacte cijfers zijn er niet. "Ik heb het grootste respect voor hen", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die zelf twee pleegkinderen en één adoptiekind heeft. "Op hun 60ste of 70ste zijn pleeggrootouders nóg bezig met het verversen van pampers of het in het gareel krijgen van balorige tieners. Daarom ga ik de minister vragen om deze groep in de bloemetjes te zetten tijdens de Week van de Pleegzorg. Daarnaast is het zo dat grootouders zelden de politie bellen als ze problemen hebben met de ouder van het kind dat ze opvoeden, want die ouder is natuurlijk hun eigen zoon of dochter. In zo'n geval zou een pleegzorgbegeleider de situatie wél kunnen ontmijnen, maar die is nu niet altijd direct bereikbaar, zeker niet in het weekend. Dat kan beter en daar wil ik werk van maken." In Vlaams-Brabant bestaat er nu al een lessenreeks speciaal voor pleeggrootouders. Na afloop kunnen de cursisten aansluiten bij een praatgroep waar ze contact kunnen leggen met lotgenoten. Bedoeling is om dit systeem in alle Vlaamse provincies uit te rollen. Deze maand wordt er alvast mee gestart in Oost-Vlaanderen. (LVB)

