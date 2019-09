Exclusief voor abonnees 1 op 4 N-VA-kiezers ziet Vlaamse regering-Jambon I niet zitten 17 september 2019

00u00 0

Dat de volgende Vlaamse regering opnieuw een coalitie wordt van N-VA, Open Vld en CD&V is al een tijdje zeker. En dat ze geleid zal worden door Jan Jambon - minister van Binnenlandse Zaken in de federale regering tot N-VA daar uitstapte - is ook al bekend. Dat wil niet zeggen dat de Vlaming daar vrolijk van wordt: amper 40% is voorstander van een Zweedse coalitie, terwijl 44% zijn afkeer uitspreekt. Dat kiezers van het Vlaams Belang (82%) en sp.a (68%) tegen Jambon I zijn, valt te begrijpen. Dan is het opmerkelijker dat ook bijna een kwart (23%) van de N-VA-achterban de nieuwe Vlaamse regering afwijst. Ook 22% van de Open Vld'ers had liever een andere bestuursploeg op de been gebracht. De breedste steun is er bij CD&V (77%). (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis