1 op 4 kiest zelf waar en wanneer hij werkt

Steeds meer werknemers mogen (deels) zelf kiezen waar en wanneer ze werken. Hun aantal is de laatste vier jaar met 35% gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Securex. Momenteel gaat het om 1 op de 4 Belgische werknemers. Vooral degenen met een hoger diploma, bedienden en jongeren hebben meer flexibiliteit. Die vind je vooral in de IT- en internetdienstensector: daar vult 67% zelf in wanneer of waar ze werken. Ook het verzekeringswezen (65%) scoort goed. Wie zo'n flexibele job heeft, werkt harder dan werknemers zonder flexibiliteit. Ze ervaren weliswaar ook een hogere werkdruk (63% versus 53%), kloppen meer overuren (50% versus 36%) en zeggen vaker dat ze extra inspanningen doen voor hun organisatie (79% versus 63%).

