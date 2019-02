1 op 4 is voor confederalisme (en 1 op 3 weet niet wat het is) 19 februari 2019

24% van de ondervraagde Belgen en 29% van de Vlamingen geven aan dat ze voorstander zijn van confederalisme, de staatsvorm waarbij de deelstaten hun eigen beleid voeren en nog maar een paar zaken - zoals buitenlands beleid en defensie - samen doen. Wist u dat niet? Dan bent u lang niet de enige: 37% van de Belgen heeft geen benul wat confederalisme inhoudt. Geheel volgens de verwachting vind je de grootste voorstanders onder de N-VA-kiezers. Iets meer dan de helft van die kiezers (52%) is voor confederalisme, 13% is tegen. Opvallend: er zijn ook Walen die geloven in confederalisme: zo'n 16%, al is bijna de helft van de Walen en de Brusselaars tegen (48%).

