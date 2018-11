1 op 4 durft dronken chauffeur niet terecht te wijzen 30 november 2018

00u00 0

In geen enkel ander Europees land krijgen mensen die dronken in de auto willen stappen zo weinig commentaar als bij ons. Uit internationaal onderzoek blijkt dat een kwart van de Belgen zo iemand niet durft terecht te wijzen. Het Europese gemiddelde is 16%. Nochtans zouden we dat beter wél doen, want Belgische bestuurders zitten dubbel zo vaak dronken achter het stuur als de doorsnee-Europeaan. Alleen