1 op 4 Belgen twijfelt of mens hand heeft in klimaatverandering 26 november 2019

Klimaatverandering? Eén Belg op de vier twijfelt of de mens er de hand in heeft. Dat blijkt uit een peiling in 30 landen uitgevoerd door Ipsos. België scoort daarmee slecht in de ranking. Over een week start de klimaatconferentie in Madrid, maar heel wat Belgen voelen zich niet schuldig over hun impact. 25 procent heeft zelfs twijfels of menselijke activiteiten de huidige klimaatverstoring hebben veroorzaakt. "Mogelijk ligt de opmars van klimaatsceptische opinies aan de rechterkant van het politieke spectrum mee aan de basis", zegt Grégoire Dallemagne, baas van Luminus, dat mee opdracht gaf voor de studie. Tegelijk neemt de bezorgdheid wel toe, zo blijkt uit de bevraging. Zeven op de tien zeggen zich meer zorgen te maken dan vijf jaar geleden. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde.

