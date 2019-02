1 op 4 ballonnen geeft nog steeds kankerverwekkende stof af 20 februari 2019

00u00 0

Een kwart van de ballonnen

voldoet niet aan de Europese

normen voor de afgifte van

kankerverwekkende stoffen.

Dat blijkt uit een onderzoek

van de Nederlandse Voedsel-

en Warenautoriteit (NVWA),

dat 58 ballonnen onderzocht.

Bij 16 ballonnen ervan was de

afgifte van nitrosamines en

nitroseerbare stoffen hoger

dan de wettelijke limiet, wat bij

(veelvuldige) inname via de

mond een gezondheidsrisico

kan vormen. De verkoop van

dergelijke producten is

verboden. Ook hier zullen de

betreffende ballonnen uit de

rekken worden genomen.

In ons land deed Test-Aankoop

dezelfde test in 2015, met quasi

dezelfde resultaten. In vier van

de 16 toen geteste latex -

ballonnen lag de concentratie

nitrosamines boven de Europese

limiet van 0,05 mg/kg. Om het

gezondheidsrisico te beperken,

is het verstandig om ballonnen

steeds met een pompje op te

blazen. Onder meer ballonnen

die onder de merknamen

Albert Heijn, Hema, Zeeman

en Nickelodeon worden

verkocht, zijn wél veilig.

(SPK)

