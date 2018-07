1 op 3 zou winkel met geweld verdedigen 09 juli 2018

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wil een uitbreiding van het begrip wettige zelfverdediging. Uit een enquête van de organisatie blijkt dat 32% van de handelaars zijn zaak fysiek zou verdedigen als overvallers of inbrekers binnendringen. "We vragen geen 'oog om oog, tand om tand'-beleid, maar willen op zijn minst het debat voeren", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. In 2012 lag er al een wetsvoorstel in die richting op tafel, maar dat werd weggestemd. Op dit moment kan er alleen sprake zijn van wettige zelfverdediging als personen in gevaar zijn, niet als het om goederen draait. "Toch begrijpen we dat ondernemers die zo hard werken voor wat ze hebben, hun spullen willen verdedigen - zelfs als dat van de wet niet mag."

