1 op 3 zelfstandigen vindt geen personeel met eindejaar

Ruim één op drie zelfstandigen vindt geen personeel tijdens de kerst- en eindejaarsperiode. Dat blijkt uit een bevraging van het NSZ onder 534 handelaars in Vlaanderen. Noodgedwongen doen heel wat zelfstandigen hun zaak dicht tijdens de eindejaarsperiode, of ze schakelen familie in om te helpen achter de toonbank. Voorzitster Christine Mattheeuws: "De jobstudenten hebben bijna allemaal examens en zitten vaak aan hun maximum van 475 gepresteerde uren op het einde van het jaar. De flexijobbers zijn nu minder gemotiveerd omdat ze bezig zijn met cadeautjes kopen en de feestvoorbereidingen."

