1 op 3 zelfstandigen neemt minder dan twee weken vakantie per jaar

Liefst 36% van de zelfstandigen in ons land neemt nog geen twee weken vakantie per jaar op. Ruim zes op de tien blijven bovendien te allen tijde bereikbaar. Handig, want één op de zes licht zijn of haar klanten niet eens in dat ze er even tussenuit gaan. Land- en tuinbouwers zijn het slechtst af: 45% komt nooit aan een volle week vakantie.