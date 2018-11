1 op 3 Waalse tankstations heeft brandstof te kort 21 november 2018

Het aanhoudende protest van 'de gele hesjes' tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk blijft ook bij ons voor problemen zorgen. Maandagavond laat staken manifestanten onder meer een tankwagen in brand in de buurt van de Total-raffinaderij in het Henegouwse Feluy. Na tussenkomst van de ordediensten zakten de actievoerders gisterochtend af naar de E19, waar ze het verkeer lamlegden. Vier brandstofdepots in Wallonië werden geblokkeerd. Eén op de drie Waalse tankstations kampt met een tekort door de acties. De Franse regering zwicht vooralsnog niet onder druk van het protest, dat zowel uit extreemrechtse als uit extreemlinkse hoek steun krijgt. De Franse premier Édouard Philippe verklaarde gisteren te geloven "dat we er wel uit zullen komen" en staat open voor overleg met het middenveld. Intussen hebben de protesten ook een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Een motorrijder overleed gisteren aan de verwondingen die hij vorige week opgelopen had toen hij op een truck crashte bij een blokkade bij Valence. (LB)

