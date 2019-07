Exclusief voor abonnees 1 op 3 voelt zich 's nachts onveilig op bus of trein 02 juli 2019

34 procent van de Belgen voelt zich 's nachts niet veilig op het openbaar vervoer. Ook overdag voelt 17% zich niet op z'n gemak op bus, tram of trein. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop bij 1.275 Belgen. Bij De Lijn wordt verbaasd gereageerd. "Het resultaat staat haaks op onze tevredenheidsenquête. Wij hebben ook gepeild naar veiligheid en amper 5 procent gaf aan 'niet zo tevreden' te zijn", zegt Sonja Loos van De Lijn. "74% was zelfs 'heel tevreden'. Het enige minpunt is de verlichting aan sommige haltes." Ook Dimitri Temmerman van de NMBS nuanceert. "Wij investeren heel veel in veiligheid, met onder meer 10.000 bewakingscamera's die 24 uur op 24 worden gemonitord. Daarnaast houden 700 personeelsleden van Securail zich met veiligheid bezig." (MAC)

