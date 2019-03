1 op 3 KSO-leerlingen kiest niet-artistieke opleiding na secundair 13 maart 2019

00u00 0

Een op de drie leerlingen uit het secundair kunstonderwijs kiest voor een niet-artistieke richting in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit een bevraging die het kunst secundair onderwijs deed bij 350 laatstejaars. Bij de bevraging werden alle opleidingen aan de zogenaamde 'school of arts' - denk aan alles tussen muziek, mode en architectuur - als artistieke opleidingen gerekend. "We vermoedden al langer dat een aanzienlijk deel van onze leerlingen ook voor niet-artistieke opleidingen koos", zegt Kris Bauwens, voorzitter van de Kunstgroep, het overkoepelend orgaan voor alle kunstscholen. "Maar het is nu de eerste keer dat we zo'n algemene bevraging doen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN