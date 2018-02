1 op 3 koopt elektrische fiets voor ritjes naar het werk 26 februari 2018

De elektrische fiets is heerlijk voor zondagse ritjes, maar wordt in Vlaanderen ook hoe langer hoe meer gekocht voor woon-werkverkeer. Van de Vlamingen die een elektrische fiets bezitten, kocht 34 procent die om naar zijn werk te rijden. In 2015 was dat 21 procent. Dat blijkt uit de resultaten van de VAB-Mobiliteitsbarometer, een bevraging bij 2.000 mensen.

HLN