1 op 3 koopt alcohol over de grens, dus blijven accijnsinkomsten dalen 11 maart 2019

De accijnsinkomsten uit alcoholische dranken blijven afnemen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2018 kreeg de federale overheid 815,48 miljoen euro inkomsten binnen, of bijna 8 miljoen minder dan in 2017. Het verschil met 2016 bedraagt zelfs ruim 15 miljoen. Nochtans stijgt het alcoholverbruik in ons land. Maar door de accijnsverhoging van 2015, die ertoe leidde dat bijvoorbeeld een kwart van de prijs van een fles wijn uit heffingen bestaat, kopen steeds meer Belgen drank in het buitenland. Uit een bevraging bij 1.000 landgenoten van Vinum et Spiritus, de Belgische federatie voor de sector van wijn en gedistilleerde dranken, blijkt dat één op de drie weleens de grens oversteekt om goedkoper alcohol in te slaan - en dan vooral de Franse en Luxemburgse. (SPK)

