1 op 3 kmo's wil snel aanwerven

De Belgische kmo's zien het nieuwe jaar optimistisch tegemoet. Meer dan een derde (36,1%) plant in het eerste kwartaal nieuwe werknemers aan te nemen, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Worx bij 599 kleine en middelgrote bedrijven. Dat is goed nieuws, na het dipje van eind vorig jaar (28%). Kmo's waren al sinds de helft van 2010 niet meer zo enthousiast om vacatures uit te schrijven. Die komen er niet om vertrekkend personeel te vervangen, maar wel degelijk om uit te breiden. Eén op de drie denkt tegen eind 2018 meer werknemers in dienst te hebben, in de eerste plaats voltijdse krachten. Zopas bleek wel nog dat die kmo's het steeds moeilijker hebben om geschikt personeel te vinden. Ruim 43% noemt het de grootste bedreiging voor verdere groei.

