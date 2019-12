Exclusief voor abonnees 1 op 3 facturen te laat betaald 19 december 2019

Liefst 35% van alle facturen wordt dit jaar te laat betaald, terwijl dat vorig jaar voor 'maar' 19% gold. Dat blijkt uit cijfers van Trends Business Information die zelfstandigenorganisatie NSZ kon inkijken. "Het brengt onze ondernemingen in de problemen", zegt voorzitster Christine Mattheeuws. Een kwart van de faillissementen is te wijten aan wanbetalers. Net vandaag stemt het parlement over een voorstel dat de consument extra tijd wil geven om een factuur te betalen voor er extra kosten bijkomen. Pas na 20 dagen zou een onderneming een waarschuwing mogen sturen naar een klant. Vervolgens moet die nog eens 10 dagen krijgen om z'n rekening te vereffenen. Pas dan mogen er kosten aangerekend worden, die weliswaar beperkt zijn: bij facturen tot 400 euro mogen die niet meer dan 40 euro bedragen. In veel sectoren moet nu binnen 8 tot 15 dagen betaald worden. "Als consumenten weten dat ze mogen wachten op een bijkomend schrijven voor ze moeten betalen, zal dit tot nog meer liquiditeitsproblemen leiden bij de ondernemers. Die extra termijn zou een ramp zijn."

