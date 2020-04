Exclusief voor abonnees 1 op 3 doden door corona 01 april 2020

Eén op de drie sterfgevallen in ons land vandaag is te wijten aan corona. In het begin van de epidemie lag het aandeel nog op 3%, nu is dat dus 30%. Dat meldt het statistiekbureau Statbel. Hoeveel Belgen er in de maand maart gestorven zijn, en of dat er meer zijn dan gemiddeld, kan Statbel niet zeggen omdat die gegevens nog niet beschikbaar zijn. Eerder meldde de uitvaartsector dat er in maart niet abnormaal veel overlijdens waren. Die vaststelling kan dus niet met cijfers gestaafd worden. Wel kan Statbel melden dat "de sterfgevallen door Covid-19 in het begin rond de 3% lagen van het gemiddelde aantal sterfgevallen, en vandaag al 30% innemen van het normale aantal sterfgevallen".

