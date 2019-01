1 op 3 dierenartsen heeft burn-out 14 januari 2019

00u00 0

Eén op de drie actieve Vlaamse dierenartsen kampt met een burn-out. Dat blijkt uit een studie van professor Elke Van Hoof (VUB). Het risico is het grootst bij vrouwen en jongeren. Het onevenwicht tussen werk en privéleven is de grootste boosdoener. "Werken onder tijdsdruk, wachtdiensten en weekendwerk maken dat de dierenartsen weinig tijd en energie overhouden voor hun familie, vrienden en hobby's", stelt Van Hoof. De dierenartsen kloppen gemiddeld zestig tot honderd uur per week. Tweede struikelblok is de financiële druk. De weerslag op het privéleven en de financiële kopzorgen zijn de twee belangrijkste redenen waarom vooral jonge dierenartsen stoppen met een eigen praktijk. Tot slot is er ook de emotionele belasting. Niet enkel om beslissingen over de dieren, maar ook omwille van (te) mondige baasjes, die zich op elk moment van de dag en nacht als dokter Google opstellen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN