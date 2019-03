Exclusief voor abonnees 1 op 3 Belgische werkgevers plant nieuwe jobs te creëren 27 maart 2019

00u00 0

Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de rekruteringsgolf. Bijna negen van de tien bedrijven hebben nog deze eerste jaarhelft aanwervingsplannen. In één op de drie gevallen gaat het om een voordien onbestaande job. Tegelijk vinden zes op de tien werkgevers het moeilijker dan vijf jaar geleden om gekwalificeerd personeel te vinden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van rekruteringsbedrijf Robert Half bij 700 Belgische werkgevers. Terwijl werkgevers nieuwe jobs creëren, wordt de talentenpool waaruit men kan vissen steeds kleiner. Zo heeft de IT-sector al jaren problemen om geschikte werknemers te vinden. Maar ook financiële of hr-profielen zijn steeds moeilijker te vinden, zo blijkt.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen