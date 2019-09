Exclusief voor abonnees 1 op 3 Belgen hoopt op regering van N-VA en PS 17 september 2019

De federale informateurs Vande Lanotte en Reynders mikken al 111 dagen op een paars-gele regering met N-VA en PS. Maar het enthousiasme daarvoor is beperkt bij de bevolking: amper een derde van de Belgen (32%) vindt dat die twee partijen het land moeten besturen. Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn het op dat vlak roerend eens. Opmerkelijk is dat meer N-VA-kiezers (40%) dan PS-militanten (29%) voorstander zijn van zo'n coalitie. In de achterban van Groen (47%) zijn er zowaar meer fans te vinden. Enkel bij sp.a (48%) is er nóg meer steun voor dit scenario. (IVDE)