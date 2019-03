Exclusief voor abonnees 1 op 3 Belgen doet aan grensshoppen 28 maart 2019

00u00 0

Ruim één op de drie landgenoten (36%) trekt weleens de grens over om boodschappen te doen. Vooral Frankrijk en Nederland zijn populair, met respectievelijk 16% en 14% Belgen die er soms gaan shoppen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Nielsen. Voor de overgrote meerderheid (72%) is de prijs doorslaggevend. "Ons land heeft allerlei taksen en heffingen die onze buurlanden niet kennen", zegt Nicholas Courant van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. "Daardoor zijn we consumenten aan het verliezen. De helft van de bevolking woont immers op minder dan 50 kilometer van een grens."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen