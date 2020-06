Exclusief voor abonnees 1 op 20 mondmaskers van omstreden postbusfirma is waardeloos 04 juni 2020

00u00 0

Er duiken nieuwe problemen op met de stoffen mondmaskers die Defensie via de Luxemburgse postbusvennootschap Avrox heeft besteld. Uit steekproeven blijkt dat voorlopig 1 op de 20 maskers niet voldoet. Dat heeft defensieminister Philippe Goffin (MR) bevestigd in de Kamer. "Er zijn tot nog toe 6,7 miljoen stuks geleverd en daarvan zijn er 267.000 niet-conform." Omdat het om steekproeven gaat, kan het werkelijke aantal waardeloze maskers hoger liggen. De firma was gisteren ook al 10 dagen te laat met de levering, want er was afgesproken dat alle 15 miljoen maskers ten laatste op 24 mei geleverd zouden zijn. Het is op basis van die belofte dat Avrox de aanbesteding kon wegkapen voor de neus van heel wat Belgische textielbedrijven. "Dit weekend zullen ze allemaal aankomen", zegt Goffin. Voor Michael Freilich (N-VA) is dat rijkelijk laat. Hij vindt dat Avrox gelogen heeft in de offerte. "Het zijn bedriegers. Om de aanbesteding binnen te halen, hebben ze eender wat beloofd." (JBG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen