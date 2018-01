1 op 20 Belgen kan huis onvoldoende verwarmen 00u00 0

Het is nog geen strenge winter geweest, en dat is maar goed ook: 1 op de 20 Belgen heeft onvoldoende financiële middelen om zijn huis genoeg te verwarmen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Opvallend: België scoort bijzonder slecht in Europa. Amper acht landen doen het minder goed, ondanks tal van inspanningen van de overheid om panden beter te isoleren en energiezuinige sociale woningen te bouwen. "Maar dat soort huizen wordt niet ingenomen door mensen in armoede. Zij krijgen nog altijd de slechtste huizen op de markt", meent Frederic Vanhauwaert van Netwerk Tegen Armoede. "Ik zie mensen die als overlevingsstrategie elke winter in één kamer leven, zodat ze er ook maar één hoeven te verwarmen. Of die meer kledij aantrekken om de verwarming niet te hoog te moeten zetten. In zo'n rijke regio als de onze kan zoiets toch niet meer?"

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee