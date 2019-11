Exclusief voor abonnees 1 op 2 CD&V'ers heeft gestemd voor nieuwe voorzitter 18 november 2019

Vanmiddag weten we welke CD&V'ers doorgaan naar de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen. Gisterochtend hadden al ruim 22.000 van de 44.105 leden gestemd, bijna 1 op de 2. Ter vergelijking: in 2016 hebben maar 15.000 CD&V'ers gestemd, maar toen was Wouter Beke ook de enige kandidaat. Nu zijn er zeven: Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder, Joachim Coens en Christophe Vermeulen. Daar blijven er straks nog twee van over. Op 6 december kennen we de nieuwe CD&V-voorzitter. Gisteren is Mahdi alvast herverkozen als voorzitter van Jong CD&V. Hij was de enige kandidaat. (ARA)