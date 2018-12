1 op 15 voor Anderlecht 55 JAAR GELEDEN 24 december 2018

Anderlecht is toe aan 1 op 15 na de 3-1-nederlaag in Moeskroen. Het is 55 jaar geleden dat de Brusselaars nog zo'n slechte reeks neerzetten. In het seizoen 1962-1963 bleven ze zelfs op 1 op 18 steken tussen de 20ste en de 25ste speeldag (0-0 tegen Berchem en 1-2 tegen Sint-Truiden, 3-1 tegen Antwerp, 0-1 tegen Lierse, 2-0 tegen Daring Brussel en 1-2 tegen Union). Sinds de definitieve promotie naar eerste klasse in 1935 kwam Anderlecht ook in 1936-1937 (speeldag 18 tot 22: 1-1 tegen Turnhout, 2-4 tegen KV Mechelen, 2-1 tegen Antwerp, 2-6 tegen White Star en 2-0 tegen Union) en 1937-1938 (speeldag 15 tot 19: 2-0 tegen Lierse, 3-4 tegen Union, 2-0 tegen Tienen, 1-2 tegen Antwerp en 0-0 tegen Daring Brussel) tot 1 op 15. (JSE)

