1 op 10 werkzoekenden niet geschikt voor job in privé 08 juni 2018

1 op de 10 van de 184.000 Vlaamse werkzoekenden maakt geen kans op een job in de privé. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. De 18.000 werkzoekenden staan op een wachtlijst om te werken in de sociale economie, zoals in een beschutte werkplaats, of worden voorbereid op een baan in de sociale economie. Van 6.700 werkzoekenden oordeelt de VDAB dat ze zelfs daartoe niet in staat zijn. De vakbonden zijn tussen 2014 en 2016 zo'n 88.000 leden verloren. Dat meldt het tijdschrift 'Politique'. De liberale vakbond ACLVB blijft enigszins gespaard, de christelijke ACV is het zwaarst getroffen. De socialistische ABVV krijgt vooral klappen in Wallonië. 'Politique' ziet drie verklaringen: een ontevredenheid over de diensten; de houding ten opzichte van de regering en het feit dat er veel kleine kmo's zijn bijgekomen zonder vakbondsvertegenwoordiging. Het corruptieniveau in ons land is de voorbije zes jaar verdubbeld. Eén op de vijf kaderleden in Belgische bedrijven is de voorbije twee jaar geconfronteerd geweest met frauduleuze praktijken, zo meldt consultancybedrijf EY. Met een fraudescore van 20% doet België het dubbel zo slecht als het West-Europese gemiddelde. Van de 55 onderzochte landen laten we enkel Oekraïne (36%) en Kenia (26%) achter ons.

HLN