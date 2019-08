Exclusief voor abonnees 1 op 10 werknemers slachtoffer van cyberpesten 13 augustus 2019

00u00 0

Liefst 9% van de Belgische werknemers zegt het slachtoffer te zijn van digitale pesterijen. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven en de externe preventiedienst IDEWE. De meeste incidenten zijn werkgerelateerd: e-mails, berichten of telefoonoproepen worden genegeerd, bestanden worden bewust achtergehouden of er wordt openlijk kritiek geuit op iemands werk en functioneren. In sommige gevallen wordt het slachtoffer ook via digitale kanalen beledigd, bedreigd of geïntimideerd. Werkdruk en jobonzekerheid blijken de belangrijkste oorzaken van cyberpesten. (FT)