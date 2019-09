Exclusief voor abonnees 1 op 10 planten in Vlaanderen is een exoot 13 september 2019

00u00 0

De reuzenberenklauw, Chinese hemelboom of Japanse klimvaren. Het zijn maar enkele van de vele uitheemse plantensoorten in Vlaanderen. Het aandeel exoten in onze streken is sinds de jaren 70 verdubbeld - van ongeveer 5 naar circa 10% van de totale plantenpopulatie. Daarmee is ongeveer 1 op de 10 planten in Vlaanderen uitheems. Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) verwacht dat het aandeel verder zal stijgen door het vlottere internationale transport, waarbij steeds meer soorten worden in- en uitgevoerd. Die evolutie is niet zonder risico's voor de inheemse fauna en flora. Omdat de exoten ons ecosysteem dreigen te verstoren, voegde de FOD Volksgezondheid deze zomer nog 17 plant- en diersoorten toe aan de zwarte lijst van invasieve uitheemse soorten. (SPK)

