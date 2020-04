1 op 10 komt niet meer rond: coronacrisis zware dobber voor veel Belgen. Stel hier uw vragen over uw geld Sven Watthy

02 april 2020

06u00 237 De Krant Bijna één op de tien Belgen zit tegenwoordig noodgedwongen aan zijn spaargeld om rond te komen. En bijna evenveel mensen overwegen om hun verminderde inkomsten op te vangen door een extra lening aan te gaan. Nog eens 18% balanceert op het randje van de rode cijfers: als de financiële miserie nog lang duurt, gaan ook zij kopje-onder.

Heeft u zelf nog vragen over corona en uw geld? Stel ze dan hier



En óf we over ons geld zitten na te denken terwijl we wekenlang thuis opgesloten zitten. Normaal zijn enquêteurs al tevreden als ze in een week tijd 1.000 mensen bereiken, meestal na een herinneringsmail of twee. Maar de peiling van KBC, 'Het Laatste Nieuws' en 'VTM Nieuws' bereikte in 24 uur 2.048 Belgen. De uitgebreide resultaten leren ons dus wat.

Zo maken 4 op de 10 landgenoten zich meer zorgen dan vroeger over hun geld. Toevallig of niet, ook 4 op de 10 bevraagden hebben te maken met tijdelijke werkloosheid. Binnen die laatste groep vrezen nog eens 4 op de 10 om hun job definitief te verliezen. Dat is 16% van de gepeilde Belgen.

Spaarzaam omdat het moet

Honderdduizenden landgenoten zijn in (tijdelijke) werkloosheid geduwd of zien hun zaak stilgelegd, waardoor hun inkomen zakt. Zij vormen het grootste deel van de groep die door de coronacrisis in het rood is gedoken: 9,4% zegt spaargeld te gebruiken om rond te komen. Daarbovenop zeggen bijna twee Belgen op de tien (18%) niks meer te kunnen sparen. Als de huidige toestand nog lang aanhoudt, zullen ze één voor één wegglijden naar de laagste categorie. Nog maar 3% is van plan zijn probleem op te lossen door te lenen, terwijl 7% het al overweegt. Deze mensen zijn nu spaarzaam omdat het moet, en een groot deel van hen is ook van plan om na corona minder uit te geven.

Soms is crisis goedkoper

Twee op de drie mensen geven nu overigens mínder uit, vooral omdat het publieke leven stilligt. Die trend weegt erg zwaar door bij 18- tot 34-jarigen, de generatie die normaal het minst vaak thuis blijft. Maar ook gepensioneerden hebben het financieel niet extra moeilijk. Hun inkomen zakt immers niet door de huidige crisis. Volgens KBC zitten de grootste kopzorgen bij de mensen op beroepsleeftijd, tussen 25 en 65.



Al zitten de allergrootste zorgen bij zelfstandigen en bedrijfsleiders. Zij zijn afhankelijk van klanten en leveranciers, en hebben vaak werknemers die van hen afhankelijk zijn. Eén ondernemer op de tien is nu al zeker of bijna zeker van een faillissement.

Ambtenaren komen dan weer meermaals naar voren als minst getroffen groep. Ze zijn grofweg twee keer zo zeker van hun job als de werknemers in de privé, en zeggen iets minder vaak dat ze nu financiële zorgen hebben die er voor corona niet waren. Ook problemen met vaste kosten zoals een lening zijn zeldzamer.

Lenen of huren

De helft van de gepeilde Belgen lost op dit moment een woonlening af. 6% van hen kan die nu al niet meer afbetalen, en bij 15% is het kantje boord. De reacties van huurders over hun maandelijkse betaling is quasi identiek.

Bijna drie op de tien gezinnen zijn van plan om uitstel voor leningen te vragen bij de bank. De banksector wil hierin meegaand zijn. Met de overheid is een plan afgesproken om vanaf april maximaal zes maanden geen enkele betaling te vragen. Dat geldt voor gezinnen die kunnen bewijzen dat hun inkomen getroffen is, en die samen niet meer dan 25.000 euro spaargeld hebben.



Einde van de tunnel

Tijd voor een scheut optimisme. Meer dan zes op de tien Belgen denken dat de zwaarste economische gevolgen van deze epidemie binnen de twaalf maanden achter de rug zijn. Daarna zijn ze van plan het leven anders aan te pakken, en ze kijken daarvoor niet alleen naar de portemonnee. Zo gingen velen aan het denken nu ze nog amper in de auto zitten. Bijna een kwart (24%) is van plan om na corona minder met de wagen te rijden. Nog meer mensen hebben fietsen (29%) ontdekt en willen dat doortrekken, en bijna vier op de tien (38%) willen straks vaker te voet. Dat laatste speelt vooral bij stedelingen.



Net geen zeven op de tien hebben het over 'ecologischer leven' in het algemeen. Nog eens 70% verwacht dat er 'meer solidariteit' zal overblijven nadat de crisis overwonnen is.

Iets minder dan de helft (44%) van de bevraagden is van plan om straks grote bijeenkomsten zoals sportwedstrijden of concerten te mijden. Slechts iets meer dan een kwart is van plan om minder op restaurant of op café te gaan.

En dan is er nog de vrije boodschap die de Belgen mochten insturen. Omdat het over geld ging, waren de meest gebruikte woorden 'meer' en 'minder'. Maar net daarachter kwam de combinatie: 'bewuster leven'.

