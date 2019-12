Exclusief voor abonnees 1 op 10 jongeren wil geldezel spelen voor oplichter 04 december 2019

1 op de 10 jongeren is bereid zijn bankkaart, pincode en bankrekening uit te lenen in ruil voor een vergoeding. In werkelijkheid speelt hij of zij geldezel voor criminelen. Bijna altijd beloven oplichters 10% van de opbrengst aan hun 'money mules', maar vaak blijven ze achter met niets. Het geld dat criminelen willen doorsluizen, is gestolen geld, meestal afkomstig van phishing. Geldezels kunnen worden vervolgd, terwijl hun opdrachtgever onder de radar blijft. Toch blijken die strafbare praktijken niet iedereen af te schrikken, zo toont onderzoek van bankenfederatie Febelfin. 4% van de Belgen zegt in een enquête zijn bankgegevens te willen uitlenen, bij jongeren tussen 16 en 24 jaar is dat zelfs 10%. Jongens laten zich bovendien sneller overhalen dan meisjes - respectievelijk 14 % en 8%. (FT)

