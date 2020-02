Exclusief voor abonnees 1 op 10 gemeenten verhoogt belastingen 04 februari 2020

In één op de tien Vlaamse gemeenten betaalt u vanaf dit jaar meer belastingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. In 16 gemeenten voeren ze een 'lokale taxshift' door: de aanvullende personenbelasting gaat er omlaag, terwijl de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden opgetrokken. Die laatste taks brengt dan ook het meest op. Slecht nieuws is er voor de inwoners van de West-Vlaamse gemeenten Oostrozebeke, Tielt, Beernem en Kuurne, en het Oost-Vlaamse Denderleeuw: daar worden béide belastingen verhoogd. (MAC)