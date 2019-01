1 Omdat autorijden best eens leuk mag zijn TOP 5 05 januari 2019

Oké, ik weet het: ik ben niet origineel. Collega's in zowel binnen- als buitenland zullen dit heerlijke sportwagentje in hun top vijf van het jaar hebben. Heel vaak op nummer één. Terecht. Wat een fantastisch idee van Renault om dat vroegere nevenmerk van onder het stof te halen. Een pareltje, die A110 met zijn twee zitjes. Qua rijgedrag, en dan heb ik het over de wegligging. Qua motor, en dan heb ik het over een viercilinder die voor sportieve prestaties zorgt maar dit stel wielen daarom niet transformeert in een giftige raket. En vooral qua prijs, en dan heb ik het over instappen voor 55.000 euro. Veel geld voor 'een auto', belachelijk weinig voor een sportwagen als de Alpine A110.

