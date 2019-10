Exclusief voor abonnees 1 NOVEMBER 31 oktober 2019

00u00 0

Kon ik nog maar eens met je praten.

Al was het maar voor heel even.

Om te zeggen sinds je ons hebt verlaten.

Wat er gebeurd is in mijn leven.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu