Exclusief voor abonnees 1 miljoen wielerfans in Brussel 08 juli 2019

00u00 0

Op de gele koppen lopen was het dit weekend in Brussel. Zaterdag, voor le Grand Départ: een half miljoen. Zondag: nog eens evenveel. Voor de start van Tour maakte Brussels Major Events, medeorganisator van de Tourstart, bekend dat er in de hoofdstad één miljoen toeschouwers werden verwacht voor het grootste wielerevenement ter wereld. Goeie inschatting, zo blijkt uit de telling van de politiezone Brussel Hoofdstad/ Elsene. Inclusief het aantal toeschouwers dat aanwezig was bij de ploegenvoorstelling op donderdag, wordt dat cijfer zelfs overschreden.