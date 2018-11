1 miljoen voetbalvelden Amazonewoud gekapt in 1 jaar 28 november 2018

De ontbossing van het Amazonewoud gaat onverminderd voort. Tussen augustus 2017 en juli 2018 ging 7.900 vierkante kilometer bos verloren, zo berekende het Nationale Instituut voor Geografische Studies in Brazilië. Dat is 13,72% meer dan een jaar eerder. In een jaar tijd is het equivalent van 1 miljoen voetbalvelden ontbost, stelt Greenpeace. "En als de nieuwe president Jair Bolsonaro zijn belofte nakomt om sommige milieureglementeringen aan te passen, dan zal het enkel erger worden", klinkt het. "Hij heeft gezegd dat hij paal en perk zal stellen aan de beschermde gebieden, aan de voor inheemse volkeren gereserveerde gronden, en hij beloofde minder inspecties uit te voeren en sancties tegen milieu-inbreuken te beperken. Als hij dat allemaal doet, komen we in een onwaarschijnlijke situatie terecht."

