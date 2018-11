1 miljoen om speelplaatsen avontuurlijker te maken 10 november 2018

00u00 0

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs, CD&V), Philippe Muyters (Sport, N-VA) en Sven Gatz (Jeugd, Open Vld) trekken 1 miljoen euro uit om de speelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Scholen kunnen tot 15.000 euro subsidie aanvragen om bijvoorbeeld te investeren in het aanleggen van groen, grondwerken, goals of klimtuigen. "Zo maken we van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen een toffe, actieve speelplek", klinkt het. Het is ook de bedoeling dat de speelplaatsen meer buiten de schooluren worden gebruikt, door buurtbewoners, verenigingen en voor jeugdwerk. Op 10 mei beslist de regering welke scholen subsidies krijgen. (ARA)