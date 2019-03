1 miljoen kinderen getroffen door cycloon Idai 25 maart 2019

Ruim tien dagen nadat cycloon Idai over Mozambique, Zimbabwe en Malawi raasde, wordt de balans nu pas duidelijk. In totaal zijn nu 656 doden geteld. Unicef trekt aan de alarmbel. "De verwoestende cycloon heeft tot 2,5 miljoen mensen getroffen, van wie in Mozambique alleen al zo'n 1,8 miljoen. De helft daarvan zijn kinderen. Hulporganisaties kunnen nauwelijks de schaal van de ravage overzien. Hele dorpen staan onder water, gebouwen zijn verwoest, scholen en klinieken kapot. Er moeten maatregelen worden getroffen om de verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan, en om te voorkomen dat deze ramp uitmondt in een catastrofe." De VN-kinderrechtenorganisatie waarschuwt voor het uitbreken van cholera, malaria en diarree. Ze wijst erop dat vele gebieden nog niet zijn doorzocht en vreest dat de balans nog erger zal worden. In Zimbabwe wordt intussen gevreesd voor een dambreuk. De Vlaamse regering heeft 250.000 euro vrijgemaakt voor Mozambique en Malawi. Dat geld zal vooral gebruikt worden om noodhulp te bieden, zoals proper water en onderdak. (LVB)

