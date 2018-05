1 miljoen fans, eigen kledinglijn en deal met platenfirma. En toch is de kans groot dat u haar niet kent Vlaamse Stien Edlund (16) is een tieneridool dankzij app musical.ly Brecht Herman

05 mei 2018

00u00 0 De Krant Vijftien seconden playbacken is big business in tienerland. Haar vrolijke videoclipjes hebben Stien Edlund (16) uit Melsbroek niet alleen als eerste Belgische 1 miljoen fans op de app musical.ly opgeleverd, maar ook een deal met een platenfirma, een tv-contract en een eigen kledinglijn. "Mijn naam staat zelfs als merk geregistreerd."

Kunnen we voor de foto's verschillende outfits van haar eigen kledinglijn gebruiken?" Papa Krister Edlund - zoon van een Zweedse vader - laat als volleerd manager niets aan het toeval over. Terwijl Stien voor de cameralens haar benen in haar nek legt, houdt Krister de klok in de gaten. Binnen vijf minuten moeten ze echt wel naar de tv-studio vertrekken. Zoals zijn vrouw en hij hun zonen naar de voetbaltraining brengen, spelen ze voor hun dochter taxi richting interviews en meet-and-greets. Wisten zij veel, twee jaar geleden. "We zagen hoe ze met haar gsm de hele tijd zichzelf filmde, met haar mond woorden vormend. De keukentafel liet ze vuil achter en haar kamer ruimde ze nog nauwelijks op. Weer een nieuwe verslavende app die we aan banden moesten leggen - zo dachten we dus. Tot we in september 2016 een telefoontje van jullie krant kregen. Of jullie even met Stien konden babbelen over die populaire app. Toen hadden we plots door dat ze met iets groots bezig was."

En toen ontplofte haar gsm

