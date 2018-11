1 miljoen dollar voor een beha vol blingbling 07 november 2018

Zeg niet zomaar beha tegen de 'Dream Angel Fantasy' van Victoria's Secret. Het Swarovski-juweel(tje) met liefst 2.100 diamanten, goed voor meer dan 71 karaat, wordt morgen hét pronkstuk op de catwalk van de jaarlijkse modeshow van het lingeriemerk. Aan het glimmende niemendalletje werd in totaal 930 uur gewerkt. Prijskaartje: meer dan die chique villa in Sint-Martens-Latem of liefst 875.000 euro (1 miljoen dollar). Slechts één 'Angel', dit jaar het Zweedse model Elsa Hosk, is uitverkoren om hem te dragen. Alhoewel, wie z'n partner tijdens de feestdagen wil verrassen met wat blingbling onder de feestjurk, kan een replica aanschaffen voor 'slechts' 220 euro. Je moet er - jammer genoeg - wel voor naar de Verenigde Staten. (FT)

