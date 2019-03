Exclusief voor abonnees 1 miljard voor muur Trump 27 maart 2019

Het ziet ernaar uit dat Trump zijn 91 kilometer lange muur aan de grens met Mexico toch krijgt. Het Pentagon heeft het Amerikaanse Congres laten weten dat het 1 miljard dollar deblokkeert voor de bouw van een omheining in Texas. De Democraten uitten onmiddellijk hun bezwaar tegen de overdracht van het geld. Volgens interim-minister van Defensie Patrick Shanahan is de uitgave gerechtvaardigd, want de federale wetgeving stelt het ministerie van Defensie in staat wegen en barrières te bouwen en verlichting te installeren om de grensoverschrijdende drugshandel tegen te gaan.