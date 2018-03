1 miljard vogels elk jaar te pletter tegen raam 22 maart 2018

De grootste doodsoorzaak bij vogels? Geen ziektes, roofdieren of ouderdom - maar wel ramen. Jaarlijks sterven wereldwijd bijna een miljard vogels doordat ze ramen niet zien en zich er te pletter tegen vliegen. De reflecterende vensters weerspiegelen de blauwe hemel en het landschap, en zijn zo een onoverkomelijk obstakel voor de dieren. Natuurorganisaties roepen dan ook op om eens na te denken over de huidige trend in bouwen, met veel glas. "Esthetisch mooi, maar voor vogels betekent dit de doodstraf", zeiden ze aan de VRT-nieuwsdienst. De oplossing? 'Vogelvriendelijk glas', dat een uv-patroon heeft dat enkel voor de dieren zichtbaar is. Wie dat te duur vindt, kan ook voor raamstickers opteren - al bieden die niet altijd soelaas.

