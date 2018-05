1 mei-beloften 02 mei 2018

Wat zou het leuk zijn eens een sociaaleconomisch praatje van deze mensen te horen dat blijvend is, niet gebouwd op rode luchtkastelen met groene zonnepanelen. Je kan kwaad zijn, je kan van alles, maar één zaak is zeker: zonder gezonde economie sta je nergens. Kijk eens naar het nieuw socialisme in Venezuela. Het land waar men vissen gaf, maar de mensen niet leerde te vissen.

Leo Marien

