1 koppel op 7 kiest geld boven liefde 14 februari 2019

15% van de Belgen met een relatie blijft bij elkaar om financiële redenen. Vorig jaar was dat nog 27%. Dat blijkt uit het European Consumer Payment Report, een onderzoek van financiële dienstverlener Intrum bij 1.017 Belgen en 24.098 Europeanen. Kinderen spelen een belangrijke rol in die beslissing. Eén op de zeven ouders geeft namelijk aan zonder partner over onvoldoende financiële middelen te beschikken om aan hun basisbehoeften te voldoen. Bij jonge ouders (18 tot 24 jaar) is dat zelfs één op de drie. In die laatste categorie blijft 22% bij de partner voor het geld. Bij de 50- tot 64-jarigen is dat 12% en bij de 65-plussers nog maar 7%.

